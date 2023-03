Sicredi sorteia R$ 2,5 milhões em prêmios

Recursos captados se transformam em crédito que fomenta atividades no campo e na cidade

A poupança é o investimento mais utilizado pelos brasileiros. De acordo com levantamento mais recente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), 23% dos entrevistados utilizam a modalidade mais tradicional do país.

Segundo a sondagem Raio-X do Investidor, publicada pela entidade, a poupança é a opção preferida entre entrevistados de todas as classes sociais sendo que 34% das pessoas das classes A e B têm aplicações na modalidade, 8% em Fundos de Investimentos e 5% têm ações em bolsa de valores. Na classe C, 23% dos entrevistados utilizam a poupança e somente 2% guardam recursos no Fundo de Investimentos. A praticidade, o baixo risco e a liquidez da poupança podem ajudar a explicar porque a modalidade de investimento continua tão popular.

A Especialista em investimentos da Sicredi Norte Sul PR/SP, Renata Massuia Vaz de Almeida, fala sobre a preferência dos brasileiros: “Poupança é um ótimo investimento para pessoa física aplicar a sua reserva de emergência pois é isento de imposto de renda sobre o rendimento, com alta liquidez e baixíssimo risco. Você sabe o que é reserva de emergência? É aquele valor que você precisa ter guardado caso algum imprevisto em sua vida aconteça. O recomendado é que uma pessoa tenha de 3 a 12 vezes a sua renda em um ativo com alta liquidez e baixíssimo risco”, garante Renata.

Sicredi fortalece educação financeira e incentiva hábito de poupar com campanha

Ciente da importância da agenda BC#, lançada pelo Banco Central do Brasil, que busca promover a educação financeira e a sustentabilidade econômica no país, o Sicredi fortalece o hábito de poupar, inclusive para diversificação de investimentos.

Há mais de cinco anos, a primeira instituição financeira cooperativa do país realiza a promoção Poupança Premiada Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A campanha de incentivo faz 200 sorteios semanais de R$ 5 mil, além de um prêmio especial de R$ 500 mil, em outubro, celebrando o Dia Mundial da Poupança – e o grande sorteio final de R$ 1 milhão, em dezembro.

Ao todo, são 2,5 milhões em prêmios que estimulam ainda mais os associados a realizarem planejamento financeiro poupando recursos. Em Campo Bonito (PR), o associado do Sicredi Sandro Costa foi o grande ganhador do prêmio de R$ 500 mil da campanha realizada em 2022. “Creio que para cuidar do dinheiro temos que escolher um lugar em que a gente confia e onde as pessoas orientam você, explicam tudo que a gente precisa saber. Por isso, escolhi o Sicredi. Não imaginava ganhar esse prêmio, ele veio em uma hora especial na minha vida e vai me ajudar a concretizar meus sonhos e da minha família”, comentou ao receber o prêmio.

Em Ibaiti, a associada contemplada com o grande prêmio de R$ 1 milhão, na edição de 2022 da promoção, também celebrou os resultados do hábito de investir na poupança. “Eu já trabalho com o Sicredi há anos. E um dia, um conhecido meu perguntou se eu sabia da Poupança Premiada. ‘Você deposita e concorre a prêmios’, ele disse. Depois disso, coloquei meu dinheiro na poupança porque ia começar a construir. Foi assim que entrei na promoção”, contou durante a entrega do prêmio.

Sicredi registra recorde volume de recursos administrados

Em 2022, a instituição financeira cooperativa chegou a R$ 179 bilhões em recursos captados e administrados, uma alta de 39% em relação a 2021. Esse crescimento permitiu ao Sicredi chegar a uma carteira de crédito total da ordem de R$ 160 bilhões, beneficiando centenas de milhares de famílias, empresas e produtores rurais com crédito para alavancar negócios e sonhos.

Como participar da Poupança Premiada Sicredi

A cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um número da sorte para o associado concorrer aos sorteios, que são realizados pela Loteria Federal. Não é necessário se cadastrar. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta), as chances de ganhar dobram. Para verificar os números da sorte de cada associado, nomes dos ganhadores, regulamento completo e outras informações, basta acessar o site da campanha