Em Bandeirantes é última semana para pagamento do IPTU

Não haverá prorrogação dos prazos

A Prefeitura de Bandeirantes para diluir fluxo e dar mais opções de horário para os munícipes está adotando temporariamente novos horários de atendimento no departamento de Receita para que a população possa tirar com mais tranquilidade seus carnês de IPTU, Alvará de Licença, ISS e Vigilância Sanitária. A prefeitura permanecerá de portas abertas das 7h30min às 18h, atendendo continuamente a população até esta sexta-feira, dia 30.

Os interessados em imprimir os carnês, seja de IPTU, ISS, Vigilância Sanitária ou Alvará de Licença podem apresentar os carnês de anos anteriores, o que facilita o processo de localização e impressão, agilizando ainda mais o serviço. Recomenda-se também apresentar o CPF do proprietário de imóveis ou CNPJ no caso de empresas.

Segundo informações da secretaria 33% dos pagantes já emitiram seus boletos e não haverá prorrogação nos prazos para pagamento.

Descontos e vencimentos – IPTU e ISS: 30 de junho, 17 de julho, 15 de agosto, 15 de setembro, 16 de outubro, 10 de novembro, 05 de dezembro e 22 de dezembro. O pagamento integral terá 10% de desconto até o dia 30 de junho.

Taxa de Vigilância – Duas parcelas. Terão os seguintes vencimentos: 10 de julho e 15 de agosto. O pagamento integral terá 10% de desconto até o dia 10 de julho.