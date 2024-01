Preso após bater na esposa e nos filhos

Cometeu violência doméstica e danificou viatura da PM

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, nesta quarta-feira, 09, deteve homem no Centro, em virtude de violência doméstica.

Segundo informações, um homem estaria agredindo sua companheira e seus filhos. Ao chegar no local, os policiais se depararam com o sujeito já detido por populares, que segundo testemunhas, seria o autor das agressões. A ele foi dada voz de prisão, e foi colocado no camburão da viatura.

O elemento então começou a desferir golpes contra a viatura, com chutes e cabeçadas, durante todo o percurso até a chegada na Delegacia de Polícia Civil, vindo a danificar a parte interna do veículo.

Foi encarcerado por Violência Doméstica e Dano ao Patrimônio Público.