“Lulu” conquistou milhões na internet (assistam os vídeos)

Um vídeo chegou a 30 milhões de visualizações

Luísa Mendonça Benedito, dois anos e sete meses, é filha da jornalista Maria Júlia Mendonça e do platinense diretor da Rede Clube FM Brasil, Arthur Luís Cardoso Benedito. Ele trabalhou na Vale do Sol FM, mas depois mudou-se para a Capital Federal, onde conheceu e se casou com a “colega”.

A criança se tornou um fenômeno da web.

“Lulu”, como é carinhosamente apelidada, conquista os internautas com o carisma que expõe em vídeos gravados pelos pais. Maju e Arthur contaram em visita ao npdiario que desde cedo perceberam o talento da filha, que sempre demonstrou sua vontade em se comunicar, e, como é possível perceber por meio dos vídeos, fala muito bem e forma frases completas com dicção impressionante.

É estimulada pelos pais essa característica inata, que auxiliam por intermédio de leitura de livros e também músicas.

Influenciada pelo pai, que é radialista, Lulu é muito simpática e extrovertida. Inclusive, gravou uma entrevista com Maju, a qual foi um dos primeiros vídeos a fazer sucesso e viralizar nas redes, pelas perguntas espontâneas que fez, como por exemplo onde a mãe gosta de passar as férias e se “acha o papai um gato?” (sic), o que divertiu o público.

Uma das fãs é Márcia Scarpelini, de Jacarezinho, ” a Lulu é demais!”, disse, derretendo-se com a ternura da garotinha.

Os demais registros publicados fazem parte de momentos do dia a dia, como a hora da refeição, de dormir, cozinhar, nos quais Lulu espera pela hora de “nanar” para seu pai contar histórias, quais livros gosta de ler, dentre outras ocasiões de sua rotina.

Contam os pais que a ideia de publicar os vídeos surgiu da vontade em proporcionar maior contato da criança com os familiares, para que estes acompanhassem, mesmo de longe, seu desenvolvimento, fases de crescimento e expansão da sua curiosidade para com as coisas ao redor. Isto porque a família reside em Brasília (DF), enquanto os familiares maternos são de São José do Rio Preto (SP), e os paternos, Santo Antônio da Platina.

Ainda, afirmam que foi surpreendente quando as publicações passaram a alcançar demais pessoas nesta proporção, pois não esperavam por isso.

Apesar de todo o sucesso, não pretendem “adultizar” a menina, pois prezam muito pela qualidade de sua infância e fase de vida em que se encontra, de brincadeiras e diversões.

Os pais postam os vídeos da criança em suas próprias redes sociais (Instagram, Facebook, Kwaii e Tik Tok), sendo que no Tik Tok, o pai, @arthurluiscardoso, chegou a 1 milhão e 700 mil seguidores, com margem de 400 milhões de views em todos os vídeos e um único vídeo alcançou a visualização de 30 milhões.

No Instagram, o pai tem 140 mil seguidores, enquanto a mãe, @majumendonca, tem 626 mil seguidores na rede e no Tik Tok, 121 mil seguidores.

Abaixo, confira demais imagens da visita da família ao jornal.

Confira vídeos e reportagens abaixo:

