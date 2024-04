Gleisi celebra avanço na RETOMADA das operações da FAFEN

Em Araucária no final de semana



A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) celebrou as medidas anunciadas pela Petrobras para retomar as atividades na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), subsidiária da companhia localizada em Araucária (PR).

A Diretoria-Executiva aprovou as medidas iniciais para revitalização e futura retomada das operações da fábrica, fechada desde 2020 pelo governo Bolsonaro.

A empresa afirma que também foi aprovada a negociação com ex-empregados, e junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), dos termos da contratação; e o início dos trâmites para contratação de serviços de manutenção e materiais críticos relativos à retomada da planta industrial.

“Lutamos muito junto aos trabalhadores para reverter esse retrocesso e agora, por determinação do presidente Lula, conseguimos essa importante vitória. Essa conquista é importante não só para os trabalhadores, mas também para a soberania do país no setor de fertilizantes. Com Lula, continuamos avançando na reconstrução do Brasil e fortalecimento do Paraná”, comemorou a deputada.

A Fafen-PR tem capacidade instalada para a produção de 720 mil toneladas/ano de ureia e 475 mil toneladas/ano de amônia, além de 450 mil m³/ano do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), produto utilizado em veículos a diesel para reduzir as emissões de poluentes.

A Petrobras também informou que os trabalhos de análises, consultas e recomendações internas para as próximas deliberações a respeito da retomada das operações vão continuar na próxima semana. “A Diretoria de Processos Industriais também já iniciou os estudos para reativar a unidade de produção de ARLA 32 e o trading de fertilizantes nitrogenados, ureia pecuária e industrial, com vistas a voltar ao mercado e se antecipar ao início da produção. Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado”, conclui a empresa no comunicado.