Preso na Vila Operária em Siqueira Campos

Encarcerado depois de apenas dois dias fora da cadeia

A Polícia Militar de Siqueira Campos prendeu homem na Vila Operária.

Os PMs estavam realizando patrulhamento pelo bairro quando viram numa rua sem saída, três indivíduos que saíram correndo ao perceber a presença da viatura.

Em ato contínuo para abordá-los, não acataram a ordem de parada, até o momento que conseguiram alcançar um deles. Durante a fuga, o abordado lançou um plástico verde ao solo e os outros dois conseguiram se evadir em meio à mata.

O objeto plástico foi localizado e tratava-se de 25 pedras de crack, embaladas em forma de terço, prontas para a revenda. Com ele, também foi encontrada quantia em dinheiro.

O rapaz, que já é conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas, havia saído da cadeia há dois dias. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.