O Corpo de Bombeiros realizou nesta terça-feira, 14h, na frente da Prefeitura uma simulação de emergência dentro das atividades da campanha Maio Amarelo — que visa aumentar a conscientização sobre a segurança no trânsito.

A presença no simulado, que teve a participação do SAMU, foi uma boa oportunidade para a população ibaitiense aprender mais sobre como agir com rapidez em situações de gravidade, evitando vítimas fatais e aumentando a segurança na cidade.