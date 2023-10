Sucesso no Encontro das Mulheres do Agro

Evento produtivo em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Aconteceu no fim de semana, o I Encontro das Mulheres do Agro no auditório da sede administrativa regional do Sicredi, na rua 24 de Maio. A organização ficou por conta da Comissão de Mulheres de Santo Antônio da Platina.

José Afonso Junior, presidente do Sindicato Rural Patronal, promotor da iniciativa, esteve presente, assim como o prefeito Professão Zezão e a primeira-dama, Mônica.

As boas vindas manifestadas pelo anfitrião, Presidente do Sicredi e Diretor Financeiro da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Paulo Jose Buso Junior. Depois, por Afonso Junior e o chefe do execuivo. Na sequência, a administradora e produtora rural, Ligia Franco de Medeiros Buso.

Casada, mãe de três filhos, e avó com três netos, Lígia atualmente faz a gestão da empresa rural da família, e motivada pela pecuária, coordena o comitê regional de pecuária da Federação da Agricultura. Portanto, uma integrante ativa do sindicalismo rural, agora coordenadora estadual da Comissão de Mulheres para a região.

Hoje, há comissões formadas também em Ribeirão do Pinhal e Ribeirão Claro.

A primeira palestra “Linha de Credito Rural para produtoras”, proferida por Vania Silvério.

Após, “Seguro de Vida Mais Flex Mulher” por Ellen Neia de Farias. Ambas, do Sicredi.

As coordenadoras Susanne Reich e Juliana F. M. Coutinho entregaram presentes para as duas.

Fabiana Campo Romanelli, Diretora do Senar, discorreu sobre “ESG- Oportunidades e Desafios” e, ao final recebeu uma cesta da coordenadora Gisele Mendes Pedroza.

Fabiana Cristina de Campos Romanelli (foto principal), foi procurada pela reportagem. Diretora-geral da secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e é atual diretora de ESG da FAEP/Federação da Agricultura do Paraná.

Ela disse que “ESG são três letras famosas, que muitos criticam e falam que faz parte de um novo conceito, outros que já existem há muito tempo e alguns dizem que é só uma modinha… A sigla vem do inglês Environmental (Ambiental, E), Social (Social, S) e Governance (Governança, G)”.

A sigla apareceu pela primeira vez em um relatório da ONU em 2004, intitulado “Who Cares Wins” (em tradução livre, “Ganha quem se importa”), “o que acontece nos dias de hoje é que as empresas estão correndo atrás de um mercado crescente, onde elas precisam pensar no meio ambiente, na sociedade e na governança. É uma empresa que cuida do meio ambiente? Da sua comunidade? Que possui transparência de como faz a gestão?”.

Coffee Break e, depois “O agro também é delas”, por Sirlei Benetti, que ganhou um mimo da coordenadora Edna Reis.

Sorteio e distribuição de brindes, com a coordenadora Christiane Alves dos Santos.

Agradecimentos para:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ – IDR

SICREDI NORTE- SUL

FAZENDA SERTÃOZINHO 7- EDNA E DORIVAL DIAS DOS REIS

FAZENDA COQUEIRAL- SUSANNE E LUÍS RAMOS.

FAZENDA SANTA TEREZINHA – CHRISTIANE E LUÍS HENRIQUE BASTOS MENDES.

FAZENDA JUSSARA E EMPRESA AGRÍCOLA JG- GISELE E JARBAS PEDROZA,

JACARANDÁ AGROPECUÁRIA- JULIANA DE ALEXANDRE COUTINHO.

E BARRANCO VERMELHO AGROPECUÁRIA LTDA- LIGIA, PAULO JOSE BUSO JR E FILHOS.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ – IDR.

COLEGAS MOSTRARAM SEUS PRODUTOS NO ENCONTRO: ARMAZÉM LARANJO – LOJA ESPECIALIZADA EM PRODUTOS NATURAIS, DESDE 2014, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIETAS E INTOLERÂNCIA ALIMENTAR. ÁRULA CUMADRE E CACHAÇA CUMPADRE- COM PRODUTOS MEDIDAS ARTESANAIS. MULHERES DO CAFÉ MATÃO – GRUPO DE VINTE E UMA MULHERES E SUAS FAMÍLIAS PRODUTORAS DE CAFÉS ESPECIAIS DO BAIRRO MATÃO DE TOMAZINA. SITIO ALIANÇA – SANTANA DO ITARARÉ- PRODUÇÃO DE QUEIJOS ARTESANAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM MEDALHA DE PRATA EM 2018- PELA EMATER. MEDALHA DE PRATA NO MUNDIAL DA FRANCA EM 2021, MEDALHA DE PRATA E BRONZE NO MUNDIAL DE SÃO PAULO EM 2022, PRATA, OURO E SUPER OURO – PRÊMIO QUEIJO PARANÁ EM 2023, E FINALMENTE O BRONZE NO MUNDIAL DA FRANÇA, EM 2023, REPRESENTADO O NORTE PIONEIRO, SENDO O ÚNICO DO PARANÁ.



Fotos: Paulo Ribeiro e Diogo Luiz