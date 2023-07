Em Bandeirantes, é reinaugurada escola

Reforma renovou não somente o prédio e mobiliários, mas também a esperança da comunidade em aprimorar ainda mais qualidade do ensino

Após 15 anos sem melhorias na estrutura predial, reinauguração da Escola Municipal “Prefeito Moacyr Castanho”, recebe os frutos dos investimentos os quais garantirão à comunidade escolar e local experiências educativas de qualidade.

As instalações foram planejadas e inteiramente reformadas de acordo com a necessidade dos espaços e com a gravidade dos danos estruturais que possuía. “…Agradecemos o olhar atento dessa gestão para a educação, nunca foi investido tanto na educação do município desta forma e agora conseguimos retornar à nossa casa depois de todo o período que passamos. Estamos com as esperanças renovadas e agora, com espaços de qualidade, nosso objetivo é alcançar um índice maior no IDEB.” discursa a diretora Heleir Reynaldo Silvério com muita emoção.

Qualidade no processo de ensino e aprendizagem – A reforma da escola é uma das ações mais importantes para manter um estabelecimento preparado para otimizar suas finalidades, comoeducação, socialização, segurança e bem-estar.

Pensando na qualidade educacional, a reforma, que inicialmente contemplaria apenas o telhado ganhou proporções maiores. Revestimento de todos os banheiros, instalação de grades de proteção em todas as portas, troca de janelas, alinhamento do piso com a retirada de degraus, banheiros com barras de acessibilidade, construção de lousas, piso renovado nas salas de aulas, cortinas, bebedouros, forno, geladeiras, impressoras, notebooks, ar- condicionado nas salas de aula, mesas adaptadas para sala de recursos com espaço para a entrada de cadeira de rodas, mobiliário completo para secretaria, cozinha, refeitório e para as salas de aula com material em resina plástica, e ainda, a instalação do novo parquinho infantil, plantio de gramado e pintura completa do espaço externo e interno; compuseram os resultados de um espaço completo que promoverá o desenvolvimento integral dos alunos.

“É com enorme satisfação que entregamos essa tão sonhada e esperada obra. Os investimentos aqui aplicados vão garantir aos educandos um ambiente agradável, promovendo melhorias na educação e o bem-estar dos nossos alunos, funcionários e a comunidade” relatou em tom emocionado o prefeito Jaelson Ramalho Matta.

Estava em frente a um público composto por autoridades, os vereadores Mano Viera, Gustavo do Té e Dr. Castro, profissionais da Educação, servidores públicos, pais, alunos e familiares do saudoso chefe do executivo Moacyr Castanho.

O dia festivo foi repleto de brincadeiras na gincana organizada pelo Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, espaço Kids com pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis gratuitos organizados pelo Departamento de Cultura, além de pintura facial organizada pelas próprias professoras da Escola e a apresentação da FAMUBAN.

Gabinete Itinerante – Ainda no evento, o Gabinete Itinerante se fez presente e atendeu a população local com todos os serviços prestados pela prefeitura.

A iniciativa busca desburocratizar e levar os serviços públicos até a população, realizando uma logística reversa que busca facilitar o acesso das pessoas. De impressão de carnês de IPTU e distribuição de mudas pela Secretaria do Meio Ambiente a questões habitacionais, a prefeitura esteve em peso na Escola Prefeito Moacyr Castanho, realizando atendimentos diversos para toda a população.

Essa iniciativa nasceu na gestão Jaelson Ramalho Matta e desburocratiza os serviços públicos, trazendo agilidade e acesso à população diretamente interessada.