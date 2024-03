Andirá: Pré-candidata a prefeita vai se filiar ao MDB nesta semana

Com suporte de todo o partido no Paraná

A vereadora Sueli Fátima Ribeiro Nardoni reuniu parte dos pré-candidatos a vereador de sua futura chapa na proporcional no Espaço de Eventos Pokebola no fim de semana, em Andirá (fotos).

A secretária da Mesa Diretora do Legislativo estava no Partido Social Democrático (PSD) e vai se filiar nos próximos dias no MDB, cujo secretário adjunto da Executiva emedebista do Paraná e coordenador do Norte Pioneiro, Flávio Zanrosso, estava presente.

A propósito, Zanrosso, que é prefeito reeleito de Tomazina, representou o partido e os deputados Anibelli Neto e Sérgio Souza, “estamos reconstruindo a legenda e nada melhor que uma líder ligada a Educação, uma batalhadora que tem tudo para ser uma ótima chefe do executivo”, assinalou.

Casada, 52 anos, tem uma filha, a vereadora vem trabalhando no poder público desde 2017, na prefeitura, onde foi secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e fez um excelente trabalho.

Saindo para concorrer a uma cadeira no legislativo, prossegue agora apoiando o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

