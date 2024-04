SOLTOS oito pássaros silvestres em cativeiro

Ocorrência em Jacarezinho; multa de R$ 4 mil



Nesta quarta-feira, 24, a Polícia Militar Ambiental de Jacarezinho atendeu ocorrência envolvendo pássaros em cativeiro.

Diante da denúncia recebida, constatou-se oito pássaros silvestres em cativeiro, sendo duas coleirinhas, 02 bigodinhos, dois tico-tico-rei, 01 Canário-da-Terra e 01 Trinca-Ferro, sem autorização do órgão ambiental competente.

As aves foram apreendidas e soltas em seu habitat natural após análise do profissional competente. Será lavrado auto de infração ambiental nº 151763 no valor de R$ 4.000,00 para o proprietário, penalmente foi lavrado Termo Circunstanciado.