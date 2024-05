Presos três com 60 quilos de maconha

Houve apreensão de veículos e drogas



Polícia Militar de Carlópolis neste feriado, dia primeiro, atendeu ocorrência na PR-151.

Os PMs receberam informações de que um veículo, Fiat Mobi, havia tentado se evadir das equipes da Polícia Rodoviária Federal, porém, momentos depois, o carro foi abandonado.

No interior do SUV em miniatura havia aproximadamente 60 quilos de maconha e o condutor se evadiu ao abandoná-lo. Receberam novas informações sobre um outro veículo que também estaria envolvido, um VW/Gol de cor branca, iniciando as buscas imediatamente.

Chegando na PR-151, na altura do Bairro 3 Corações, os PMs viram o carro e iniciaram o acompanhamento tático, realizando a abordagem nas proximidade do bairro Água Grande.

No interior do VW/Gol havia três pessoas, sendo um deles o condutor do Fiat Mobi. Um outro indivíduo estava com um Mandado de Prisão expedido pela Justiça do Estado de São Paulo.

Desse modo, os três foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora, assim como os entorpecentes apreendidos e os referidos veículos.