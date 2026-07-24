Curitiba recebe o maior congresso de reumatologia da AL

Evento reunirá especialistas do Brasil e do exterior para debater medicina personalizada, inteligência artificial e avanços no tratamento das doenças

Curitiba será palco, entre os dias 2 e 5 de setembro, do 43º Congresso Brasileiro de Reumatologia, considerado o principal encontro científico da especialidade na América Latina. Promovido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e pela Sociedade Paranaense de Reumatologia (SPR), o evento reunirá médicos, pesquisadores, profissionais da saúde e estudantes de diversas regiões do Brasil e do exterior para discutir os avanços mais recentes no diagnóstico, tratamento e cuidado das doenças reumáticas, que afetam mais de 15 milhões de brasileiros.

A programação de 2026 terá como foco a medicina personalizada e as terapias de precisão, além de abordar temas como inteligência artificial aplicada à prática clínica, envelhecimento, saúde mental, imunologia, prevenção e qualidade de vida. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. José Eduardo Martinez, o congresso também ampliará o debate sobre os impactos sistêmicos das doenças reumáticas, incluindo riscos cardiovasculares, fragilidade óssea, sofrimento psíquico, sedentarismo e doenças autoimunes raras na infância.

A presidente do congresso e da Sociedade Paranaense de Reumatologia, Dra. Carolina Müller, destaca que a programação científica foi elaborada para reunir os principais especialistas nacionais e internacionais da área. “Esperamos que cada conferência, mesa-redonda e atividade contribua para o crescimento profissional e pessoal dos participantes”, afirma.

O congresso contará com a presença de especialistas de países como Alemanha, França, Reino Unido, Turquia, Colômbia e Filipinas, fortalecendo o intercâmbio científico internacional. Ao todo, serão realizadas 39 mesas-redondas, 10 conferências internacionais, 31 conferências nacionais, 12 debates no formato Roda Viva, 10 SBR Talks, 12 ReumaFights, 14 sessões de temas livres e 12 cursos pré-congresso.

Entre os destaques da programação estão discussões sobre artrite reumatoide e suas comorbidades, vacinação em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, desafios no diagnóstico diferencial entre infecções e doenças autoimunes, além do uso de biomarcadores para personalização dos tratamentos biológicos.

A inovação tecnológica também ganhará espaço em um painel dedicado ao futuro da especialidade, com debates sobre realidade aumentada, inteligência artificial, impressão biológica e o conceito de “gêmeos digitais”, tecnologias que começam a transformar a prática clínica e a tomada de decisões terapêuticas.

Questões relacionadas ao estilo de vida e à saúde mental também estarão em pauta. Especialistas discutirão os impactos do sedentarismo na inflamação e na perda muscular, além da relação entre dor crônica, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e qualidade de vida, reforçando a importância do atendimento multidisciplinar aos pacientes.

A programação ainda contempla temas voltados ao envelhecimento da população, com foco na prevenção da osteoporose, perda de massa muscular e redução do risco de fraturas. A reumatologia pediátrica também terá espaço de destaque, com debates sobre transtornos psiquiátricos em crianças com doenças reumáticas e atualização sobre vasculites pediátricas raras.

Além das atividades científicas, o congresso sediará, no dia 2 de setembro, o 11º Encontro Nacional de Pacientes Reumáticos e o 63º Curso de Educação em Saúde sobre Doenças Crônicas. Gratuitos, os eventos são voltados a pacientes, familiares, profissionais da saúde e ao público em geral, com o objetivo de divulgar informações atualizadas, esclarecer dúvidas e incentivar políticas públicas para pessoas com doenças reumáticas.

Durante o congresso também serão entregues os tradicionais Prêmios Luiz Verztman, William Chahade e Pedro Nava, que reconhecem trabalhos científicos, jovens pesquisadores e profissionais que se destacaram na produção científica em reumatologia.

As doenças reumáticas afetam mais de 15 milhões de brasileiros e estão entre as principais causas de dor crônica, incapacidade funcional, afastamento do trabalho e aposentadoria por invalidez. Entre as enfermidades mais comuns estão artrite reumatoide, artrose, lúpus, fibromialgia, osteoporose, gota, vasculites, doença de Sjögren, doença de Behçet e esclerose sistêmica.

O 43º Congresso Brasileiro de Reumatologia será realizado no Via Soft Experience, na Universidade Positivo, em Curitiba. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site oficial do evento.