Colégio Magnus inova em Ourinhos também

Excelência e Inovação em Educação em 2024

Descubra os Diferenciais e o Impacto do Programa LIV na Educação Bilíngue e Sócioemocional

Em 2024, Ourinhos receberá uma emocionante revolução na educação com o lançamento do Colégio Magnus Agostinho, anteriormente conhecido como Colégio Santo Agostinho. Essa mudança visa elevar o padrão da educação local, estabelecendo o colégio como um centro de excelência e inovação. Neste artigo, você conhecerá os diferenciais que fazem do Magnus Agostinho uma escolha excepcional para o futuro acadêmico de seus filhos.

Programa Bilíngue Edify: Desenvolvimento de Habilidades Linguísticas desde a Primeira Infância

Uma das características distintivas do Colégio Magnus Agostinho é seu compromisso com a excelência na educação bilíngue. A partir dos 2 anos, os alunos têm a oportunidade de desenvolver habilidades linguísticas notáveis por meio do Programa Bilíngue Edify. Essa abordagem pedagógica não apenas aprimora o domínio da língua inglesa, mas também expande os horizontes culturais dos estudantes, preparando-os para uma realidade globalizada.

Sistema de Ensino Poliedro: Preparação Sólida para a Vida Acadêmica e Profissional

O Colégio Magnus Agostinho adotou o Sistema de Ensino Poliedro, uma metodologia criada em 2001 que busca a excelência educacional. Esse sistema estimula o pensamento crítico e a autonomia intelectual dos estudantes, proporcionando uma base sólida de conhecimento. Isso prepara os alunos com confiança para enfrentar os desafios da vida acadêmica e profissional.

Educação Socioemocional com o Programa LIV: Preparação para o Sucesso

A educação socioemocional é fundamental para o desenvolvimento dos jovens. O Colégio Magnus Agostinho se destaca com o Programa LIV, uma referência na América Latina em educação socioemocional. O Programa LIV promove o debate e a prática da educação socioemocional nas escolas e na vida cotidiana, preparando os alunos para uma vida de sucesso, onde as habilidades emocionais são tão importantes quanto as habilidades acadêmicas.

Rematrículas Abertas: Garanta o Futuro Acadêmico de seus Filhos

As rematrículas para o Colégio Magnus Agostinho já estão abertas, permitindo que os pais garantam a continuidade da jornada de aprendizado de seus filhos em uma instituição que valoriza a excelência acadêmica, a educação bilíngue e o desenvolvimento socioemocional. O colégio recebe todos de braços abertos e mantém o compromisso de proporcionar uma educação de qualidade.

Encontre-nos e Saiba Mais

Para obter mais informações sobre as rematrículas e conhecer de perto os diferenciais do Colégio Magnus Agostinho, basta entrar em contato através do telefone 14 99872-1695 ou visitar a instituição, localizada na Rua Santa Monica, 379, no Jardim Oriental em Ourinhos. Faça parte dessa transformação educacional e proporcione um futuro de sucesso para seus filhos no Colégio Magnus Agostinho.

MATRÍCULAS ABERTAS

Unidade de Jacarezinho – PR

Avenida Brasil, 1096 – Centro

(43) 99155-3033

Unidade de Ourinhos – SP

Rua Santa Mônica, 379 – Jardim Oriental

(14) 99872-1695.