Pro Tork no pódio do Velocross/S. Catarina

Corridas aconteceram no fim de semana em Blumenau

A terceira etapa do Sportbay Catarinense de Velocross 2024 foi realizada no tradicional Motódromo Tatutiba, localizado no município de Blumenau, no último fim de semana, dias 4 e 5 de maio. A Pro Tork Racing Team marcou presença com alguns de seus pilotos e conquistou bons resultados na busca pelos títulos da temporada 2024.

Os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes foram: Darlei Weiss, quinto colocado na categoria Força Livre Nacional e quarto na 250cc Pró; Fernando Simões, quarto lugar na classe Intermediária VX2; e Luan Gabriel – terceiro a receber a bandeira quadriculada na Júnior.

De volta as suas cidades, os atletas terão um bom tempo para se prepararem para a próxima rodada do campeonato estadual. Ela está programada para acontecer nos dias 22 e 23 de junho, em Tijucas, mas a data ainda deve ser confirmada pela Federação Catarinense de Motociclismo.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.