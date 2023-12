SpaceFox e Gol batem na BR-369 em Andirá

De tarde no trevo da saída para Barra do Jacaré

Na tarde desta segunda-feira (4), uma nova ocorrência de acidente foi registrada na BR-369, no trevo da saída para a Barra do Jacaré, na cidade de Andirá, Esse trevo já havia sido cenário de uma tragédia no último sábado (2), resultando na perda de duas vidas.

O incidente mais recente envolveu um veículo SpaceFox e um Gol, com informações preliminares que não ocorreram vítimas fatais. No Gol era uma mulher, enquanto o SpaceFox transportava um homem, uma mulher e uma criança. Apesar do impacto, os ocupantes apresentam ferimentos leves, sendo o homem que estava no SpaceFox com dores no peito e a mulher no Gol com um corte na cabeça, sem fraturas expostas.

A condutora do Gol, resgatada consciente, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Andirá para avaliação médica. Por outro lado, os ocupantes da SpaceFox, atendidos pela equipe do SAMU, encontram-se fora de perigo.

Segundo relatos, a mulher que conduzia o Gol estava no caminho de uma palestra em uma empresa e se perdeu, passando direto no trevo e resultando no acidente. As equipes de emergência, incluindo o SAMU, as ambulâncias da saúde do Andirá e a defesa civil, prestaram a assistência.A presença de ambulâncias de Andirá, equipe do SAMU e a atuação da defesa civil no local destacam a pronta resposta das autoridades diante do acidente (Reportagem: Cleverson Rodrigues/Cabiúna).