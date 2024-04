Súmula de Requerimento de Licença Ambiental Simplificada

OZEIAS DUMES torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra (IAT), a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de suinocultura, a ser instalada na Localidade de Campo do Piraí, s/n – Zona Rural, Município de Piraí do Sul, Estado do Paraná.