S. Antônio: Abre sala multissensorial ‘Além dos Sentidos’ na Apae

Entidade em Santo Antônio da Platina é pioneira desse ambiente na região



Em uma cerimônia repleta de emoções, a APAE de Santo Antônio da Platina inaugurou nesta segunda feira (26), a Sala Multissensorial “ Além dos Sentidos”, um espaço que promete enriquecer a experiência sensorial.

O ambiente possibilita a indução de estímulo agradável, promovendo o relaxamento, estimulando habilidades táteis, visuais, motoras e proporcionando o desenvolvimento da atenção e concentração.

A inauguração contou com as presenças do Paróco Padre José Antônio, Prefeito Professor Zezão, secretários do Planejamento, Alexandre Levatti, e Assistência Social, Cristiano Lauro, Diretoria da APAE e funcionários. O presidente da entidade Alexandre Augusto Botareli Cesar, destacou a participação da Prefeitura com os recursos para a concretização do projeto, cerca de R$ 75 mil.

Na iniciativa, incluiu-se também a gaiola de habilidades e reabilitação motora, mais um recurso terapêutico adquirido para otimizar o trabalho da equipe multiprofissional do Centro Clínico Nelson Fustinoni.