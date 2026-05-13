Entregues doações à trigêmeas de S.A.P.

Nesta quarta-feira na casa da família

Ana Lívia, Ana Vitória e Ana Clara, todas com quase dois quilos, nasceram na manhã deste domingo, dia três, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Nesta quarta-feira, dia13, foram entregues doações para a família na residência da mãe, principalmente roupas, alimentos, calçados, fraldas etc. Moram no Aparecidinho 3.

A mãe, Ana Paula da Silva, passa bem, assim como as bebês, que estão na Unidade de Tratamento Intensivo neonatal. Ela tem 32 anos, e reside com os outros três filhos: Jorge Henrique, de dois anos, Emily, de 16, e Luis Fernando, de 13 anos.

O pai, Wellington Alves da Conceição,31 anos.

Está afastado do trabalho por problemas de saúde.

O Npdiario, Vale do Sol e Difusora Platinense mantém campanha para arrecadar fraldas, carrinhos de bebê, dinheiro, roupas usadas, entre outros.

A Chave Pix é: 43996084794. É de Cleusa Alves, a sogra de Ana Paula.