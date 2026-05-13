Audiência pública sobre criação do PORCO CRIOULO

Patrimônio histórico, cultural e genético do Paraná

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) convida os interessados a participar na terça-feira (19), a partir das 9h30, na Assembleia Legislativa da audiência pública “Os Desafios na Criação e na Comercialização dos Porcos Crioulos”.

O encontro integra a Semana Estadual dos Porcos Crioulos, criada para debater e fortalecer a criação da raça suína, preservar os padrões genéticos e ampliar as oportunidades de comercialização dos suínos brasileiros no Paraná, no país e no mercado internacional.

“Sou autor da lei nº 22.197/2024, que reconhece o Porco Moura como patrimônio histórico, cultural e genético do Paraná. Trata-se de um reconhecimento à importância de preservar uma raça genuinamente paranaense, ligada à nossa história, à agricultura familiar e à produção sustentável”, destacou Romanelli.

Romanelli explica que a elaboração das legislações estaduais contou com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), além de produtores, e da Associação de Criadores do Porco Moura do Paraná.

Carne nobre

Além da audiência pública, a programação continua no dia 22 de maio, com um Dia de Campo na Fazenda Canguiri da UFPR, em Pinhais, além de seminário técnico e mini-feira de produtos derivados de porcos crioulos. “A semana é mais uma oportunidade para divulgação da importância do porco crioulo, uma raça brasileira de carne nobre que conquista os consumidores dos grandes centros. No curto e médio prazos, a produção pode alcançar outros mercados nacionais e internacionais pela qualidade da carne”, disse Romanelli.

A Semana do Porco Crioulo vai reunir reuniu os produtores e criadores de porcos Moura e Caruncho, empresas certificadoras e comerciais, Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, Adapar e IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

O Porco Moura foi introduzido no Brasil em meados de 1500, a partir das reduções Jesuítas instaladas no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma raça criada ao ar livre, sem confinamento. Com peso adulto de até 300 quilos, é uma das maiores raças em tamanho no Brasil e sua carne tem características marcantes que atraem cada vez mais o interesse de chefs de cozinha e açougues gourmets.

Atualmente, há rebanhos do Porco Moura em ao menos 21 cidades paranaenses, principalmente no Sul, Sudoeste, Campos Gerais, Centro e Região Metropolitana de Curitiba, com um plantel de três mil cabeças. “As leis e esta semana anual funcionam como um estímulo à criação da espécie, que tem uma carne totalmente diferenciada em relação ao suíno industrial”, observou Romanelli, coordenador da Frente Parlamentar de Promoção Municipalista, das Associações de Municípios e Consórcios Municipais.

(foto: Ascom/Deputado Romanelli)