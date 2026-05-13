Mauro Moraes prevê esquerda no 2º turno com Moro (assistam)

Caso o senador do PL não vença já em 4 de outubro

Mauro Moraes, 76 anos, é um experiente deputado estadual do Paraná, filiado ao PL, reconhecido por sua atuação focada na segurança pública. Nesta quarta-feira, dia 13, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado de seus assessores, do vereador platinense Odemir Jacob, o Breno (União Brasil) e do ex-vereador José Jaime Mineiro.

O parlamentar acredita que o pré-concorrente ao governo paranaense Sérgio Moro(PL) vencerá no primeiro turno as eleições do próximo dia quatro de outubro, mas, se a Situação efetivamente se dividir, quem passaria ao segundo turno seria Requião Filho (PDT), que é de esquerda.

“Nesse cenário, realmente não há chance do senador Moro não vencer”, previu.

Ele detém o recorde de 11 mandatos consecutivos, somando 20 anos como vereador de Curitiba e, desde 2002, reeleições consecutivas como deputado.

Em 2025, reassumiu seu mandato na ALEP após atuar como Secretário de Estado do Trabalho e Qualificação e Renda.