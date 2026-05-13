Massoterapeuta de Siqueira Campos fala do estresse crônico

Terapias integrativas ajudam a reduzir o estresse, melhorar o foco e aumentar a qualidade de vida no ambiente corporativo

Em meio à rotina acelerada e à pressão constante enfrentada por profissionais de diferentes áreas, a busca pelo equilíbrio entre corpo e mente tem se tornado cada vez mais necessária. Nesse cenário, a massoterapia vem conquistando espaço como uma importante aliada da saúde física, emocional e da produtividade no ambiente de trabalho.

Segundo Adriana Diniz (foto), jornalista, locutora da Bom Jesus FM e massoterapeuta especializada em terapias integrativas, o excesso de estresse e a sobrecarga de informações podem comprometer diretamente a capacidade de concentração e tomada de decisões.

De acordo com a especialista, o estresse crônico mantém o organismo em estado constante de alerta, elevando os níveis de cortisol — hormônio ligado à resposta de “luta ou fuga”. Esse desequilíbrio pode provocar sintomas como fadiga mental, dificuldade de foco, irritabilidade e até insônia.

“A mente mais calma e os músculos relaxados facilitam a concentração e ajudam a eliminar o ruído mental causado pelo desconforto físico”, destaca Adriana, que é siqueirense.

Entre os principais benefícios da massoterapia estão a redução da fadiga intelectual, melhora da postura, alívio de tensões musculares, prevenção de lesões por esforço repetitivo (LER) e melhora da qualidade do sono.

Diversas técnicas podem ser aplicadas conforme a necessidade de cada paciente. A Quick Massage, por exemplo, é bastante utilizada em empresas por ser prática e rápida. Já o Shiatsu e a Reflexologia auxiliam no equilíbrio energético, enquanto a drenagem linfática contribui para a desintoxicação do organismo.

Adriana Diniz realiza atendimentos na Clínica Equilíbrio, onde desenvolve trabalhos voltados ao bem-estar e à qualidade de vida, além de compartilhar conteúdos informativos por meio da rádio.

A massoterapia é um conjunto de técnicas manuais terapêuticas que utilizam o toque para estimular a circulação sanguínea, aliviar tensões musculares, reduzir o estresse e promover o bem-estar físico e mental.

Vai além do relaxamento, tratando dores crônicas, articulares e melhorando a qualidade de vida, sendo reconhecida como prática complementar de saúde.