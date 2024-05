EUFORIA domina pré-lançamento de Levatti

Falta pouco mais de quatro meses e meio para o pleito

A pré-candidatura de Alexandre Levatti para prefeito de Santo Antônio da Platina reuniu centenas de pessoas no fim de semana no Salão do Vicasu Eventos. Presentes o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito José da Silva Coelho Neto, vice, Chico da Aramom. presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Freitas, ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial, Santiago Garcia Neto, secretários, diretores, servidores e lideranças de vários segmentos.

Foram mais de 50 milhões de reais em investimentos que Romanelli e o governador Carlos Massa Ratinho Junior viabilizaram para o município.

O parlamentar foi muito aplaudido no evento e, na tarde do mesmo dia, quando recebeu elogio comovente do chefe do executivo durante cerimônia que confirmou a extensão da UENP na cidade (veja vídeo abaixo).

Levatti, que é o Secretário de Planejamento, reúne cinco partidos com 56 pré-candidatos a vereador: PSD, PRD,PRTB, Agir, e Podemos.

Havia um clima de euforia no ambiente. A eleição será no dia seis de outubro entre oito e 17 horas.

Recorde matéria do dia 14 de fevereiro de 2022:

