Lançamento de PRÉ-candidata platinense será na TERÇA-FEIRA

Exclusivo: Bruna Fogaça terá o lançamento oficial da sua pré-candidatura à Prefeita de Santo Antônio da Platina na próxima terça-feira, dia dois, das 19 às 22 horas, em Santo Antônio da Platina.

Será no Vilas Boas Buffet, Rua 24 de Maio, 353, centro da Cidade Joia.

O convite é aberto ao público e contará com a presença de Carlise Kwiatkowski, Presidente Estadual do PL Mulher Paraná, além de dar posse à diretoria do PL Mulher do município.

