Operação Conjunta prende bandido com cédulas de R$ 420,00

Cumprido mandado de busca domiciliar em Santo Antônio da Platina

Na tarde desta sexta-feira (30), foi realizada operação conjunta para cumprimento de mandado de busca domiciliar em residência do bairro Jardim Santo André, em Santo Antônio da Platina.

No local, os policiais civis e militares abordaram o morador, um homem de 29 anos, e em seguida realizaram buscas pelos cômodos da casa. Apreenderam uma porção de maconha de 36,4g, diversas embalagens para guardar drogas para vendas e R$ 4.261,50, dinheiro oriundo do tráfico, além de aparelho celular e mais duas notas fictícias de R$ 420,00 (fotos).

No impresso, uma folha de maconha estampada deixa a referência ainda mais clara, pois remete à erva(cannabis sativa). O número 420 faz alusão à “hora” de fumar a droga (4h20m). O bicho-preguiça simula a reação do corpo ao consumir o entorpecente. Do outro lado da cédula falsa, a efígie da República aparece soltando fumaça pela boca.

Na verdade, é uma “zoação” inventada por traficantes e a cédula é encontrada em todo o país.

O mandado de busca foi representado pelo delegado, após investigação prévia, com concordância do Ministério Público e autorizado pelo juízo da Vara Criminal.