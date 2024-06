Operação prende jovem em PINHAL

Indivíduo de 23 anos usava tornozeleira

Na tarde desta terça-feira, 11, a Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal, e com a apoio da Polícia Militar, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um indivíduo de 23 anos, muito conhecido no Município pela prática do crime de tráfico de drogas.

O mandado de prisão foi requerido pela autoridade policial local e deferido pela Vara Criminal de Ribeirão do Pinhal. Na oportunidade, também fcumpridos mandados de busca e apreensão em outras duas residências.

O rapaz preso já cumpria pena pela prática do crime de roubo, mas estava em liberdade provisória, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Com a decretação de nova prisão preventiva, agora pelo crime de tráfico, foi conduzido para a Cadeia Pública de Bandeirantes, onde permanecerá a disposição da justiça.