Professores do NP revelam desespero (assista três vídeos)

Três marginais armados levaram joias, dinheiro e celulares

Exclusivo: Um grupo de professores do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ribeirão do Pinhal) passou por momentos de pânico e angústia em torno de dez horas desta quarta-feira, dia três, em Foz do Iguaçu, onde participam de um congresso de educação promovido pela secretaria estadual.

Como é normal, visitantes aproveitam eventos para compras no Paraguai. Na região da Ponte da Amizade estavam na fila, na BR 277, numa van de turismo, com placas brasileiras, quando marginais armados fizeram a abordagem.

O motorista foi obrigado a sair da fila e ir em direção ao bairro Jardim Jupira. Numa região de mato numa comunidade (favela) e de chão c0m barro obrigados a descer, perto do rio Paraná. Tiveram os pertences roubados.

“Nunca imaginei que teria uma arma apontada para minha cabeça”; “perdi todo meu dinheiro, inclusive da alimentação”; “achei que iriam nos matar”; “foi uma situação humilhante e pavorosa”. Esses foram alguns comentários feitos pelas vítimas ao Npdiario na manhã desta quinta, quando prestaram depoimentos numa delegacia de Polícia Civil.

Com ameaças, os elementos levaram dinheiro em espécie, joias e celulares.

Foi o condutor da Van – contratada no hotel onde estão hospedados – quem chamou a polícia.

Ninguém se feriu, apesar do impacto emocional e das ameaças com revólveres.

Mais de 2 mil professores da rede estadual de ensino estão em Foz do Iguaçu para as atividades iniciais do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), retomado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) no ano passado após seis anos do lançamento da última turma.

Com objetivo de ofertar formação continuada aos professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM), o programa é uma parceria da Seed-PR com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e as sete universidades estaduais do Paraná.

Na manhã desta quinta-feira (4), a aula inaugural “O futuro do presente e a importância da docência” foi ministrada pela professora doutora Linnyer Beatryz Ruiz Aylon, da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

O evento teve sua abertura oficial na noite de quarta-feira (3) e seguiu nesta quinta e sexta-feira com outros quatro painéis e a apresentação do PDE 2023, que será feito na modalidade a distância, com carga horária de 420 horas neste e no próximo ano, com dupla certificação: como conclusão do PDE (para ascensão da carreira) e de Especialização em Gestão de Ambientes de Aprendizagem.

Desde 2007, quando iniciou a primeira turma PDE até 2019, foram certificados 15.359 professores QPM.