Comissão dissolve “Cidadania” em 3 municípios do NP

Joaquim Távora, Ribeirão do Pinhal e Santa Mariana

A comissão eleitoral estadual do Cidadania para as eleições de 2024, aprovou relatório onde indica a dissolução de 45 diretórios municipais. Entre eles, três do Norte Pioneiro: Joaquim Távora, Ribeirão do Pinhal e Santa Mariana.

Após a análise feita pela comissão eleitoral estadual, foram destacados pontos como o baixo desempenho dos dirigentes em fortalecer o partido, desfiliações durante a janela partidária e desrespeito ao estatuto do partido, como fatores fundamentais para essa decisão.

Confira a lista:

ALTAMIRA DO PARANÁ

ALTO PIQURI

BARBOSA FERRAZ

BOA ESPERANÇA

CAMBIRA

COLOMBO

CORUMBATAÍ DO SUL

DIAMANTE DO NORTE

ENGENHEIRO BELTRÃO

ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

FAZENDA RIO GRANDE

FRANCISCO BELTRÃO

GUARATUBA

IGUARAÇU

IMBITUVA

IRETAMA

JAGUAPITÃ

JOAQUIM TÁVORA

LOANDA

MAMBORÊ

MANDAGUARI

MARIALVA

MARIPÁ

MATO RICO

MEDIANEIRA

MIRASELVA

MOREIRA SALES

NOVA AURORA

NOVA ESPERANÇA

PALMITAL

PITANGUEIRAS

PRADO FERREIRA

QUARTO CENTENÁRIO

QUATRO BARRAS

QUITANDINHA

REALEZA

RIBEIRÃO DO PINHAL

SABAUDIA

SANTA MARIANA

SÃO JORGE DO PATROCINIO

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

TAPEJARA

TERRA RICA

TUPÃSSI

XAMBRÊ.