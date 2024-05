Iniciada revitalização da praça da Vila São Pedro em Jacarezinho

Prefeitura de Jacarezinho investe mais de R$ 700 mil nas obras

Teve início recentemente a revitalização da Praça Guadalajara, localizada na Vila São Pedro. As obras demandam um investimento de R$ 704 mil por parte da prefeitura de Jacarezinho e deverão ser concluídas até o fim de 2024.

Estão previstas reformas ou substituições de estruturas em todos os aspectos: iluminação, piso, playground, bancos e paisagismo. A revitalização da praça ainda prevê a implantação de uma nova fonte.

As obras estão a cargo da Serrato e Vertuan Construções Ltda – ME, empreiteira contratada pela prefeitura de Jacarezinho via processo licitatório, e atendem a um pedido antigo de toda comunidade da Vila São Pedro.

Tradicional ponto de encontro do bairro, a Praça Guadalajara, depois de revitalizada, ainda terá condições de abrigar atividades culturais e sociais, oferecendo espaço adequado e conforto aos frequentadores.

OUTRAS AÇÕES

A revitalização da praça é mais uma ação executada pelo governo municipal de Jacarezinho na Vila São Pedro, reforçando o compromisso de melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Entre outras diversas ações, destaque para a pavimentação da Rua Joaquim Ferreira de Melo (final da José Pavan, ligando com a Minas Gerais), reforma da unidade de Saúde, e implantação de centenas de lâmpadas de led nas ruas José Pavan, São Paulo e Argentina.