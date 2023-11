Preso por tráfico de DROGAS em PINHAL

Em investigação de crime de homicídio

Operação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (17) levou um homem de 20 anos de idade para a prisão em Ribeirão do Pinhal. A ação ocorreu no centro do município e contou com a participação de policiais civis e militares durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Durante investigação de um crime de homicídio, recentemente ocorrido no município de Ribeirão do Pinhal, os agentes investigativos tiveram acesso a elementos e mensagens de telefonia indicando o vínculo do sujeito detido com o tráfico de drogas. Assim, a Polícia Civil postulou um mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência de suspeito, pedido acolhido pelo Poder Judiciário. Os agentes localizaram porções de maconha e cocaína, além de quantia em dinheiro. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.

HOMICÍDIO – Sobre a investigação de recente homicídio que vitimou Luiz Rodrigo Pereira Alves (19 anos), na madrugada do dia 12 de novembro, a Polícia Civil informa estão avançadas, mas corre em segredo de Justiça.

Detalhes das investigações não serão repassados até a solução final do caso. Várias testemunhas foram ouvidas e investigadores analisam detidamente imagens de câmeras de segurança para fechar o caso com a máxima cautela. A linha de investigação aponta que a motivação do crime foi represália de um grupo rival. A vítima já foi acusada de um homicídio ocorrido em 2020 (quando adolescente) e tem registro por tráfico de drogas.