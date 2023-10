PM de Cambará prende por tráfico

Apreendidos entorpecentes em residência

A Polícia Militar de Cambará prendeu rapaz por tráfico de drogas.

Em ação de combate ao narcotráfico, recebeu denúncias de que em um determinado local havia um indivíduo comercializando entorpecentes. Diante das informações, intensificaram o patrulhamento na região.

Ao se aproximarem, viram dois rapazes, que ficaram extremamente nervosos com a presença policial.

Realizada a abordagem, localizaram no bolso de um dos deles um pino com cocaína e certa quantia em dinheiro. Continuando as diligências, ele franqueou a entrada dos policiais na residência, onde havia mais uma porção de cocaína e 120g de maconha, além uma balança de precisão e utensílios para uso e preparo de entorpecentes para revenda.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.