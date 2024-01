CTG reúne usina, comunidade e o PODER PÚBLICO

Profissionais da CTB Brasil apresentaram procedimentos de segurança em eventuais situações de emergência durante períodos de cheias e secas

Ourinhos, 18 de janeiro de 2024 – A CTG Brasil, concessionária da Usina Hidrelétrica Chavantes, realizou no município de Ourinhos (SP), uma reunião para apresentar o Sistema de Operação em Situação de Emergência (SOSEm) e o Plano de Ação de Emergência (PAE). O objetivo foi compartilhar com órgãos públicos e comunidade o conjunto de normas e procedimentos de segurança em eventuais situações de emergência.

A reunião foi realizada no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ourinhos, o IPMO.

Realizado em parceria com as prefeituras e defesas civis municipais, o SOSEm trata dos aspectos técnicos, organizacionais e administrativos das hidrelétricas, com o propósito de garantir a segurança operacional dos reservatórios durante períodos de secas e cheias. Além de considerar a segurança das comunidades ribeirinhas, o sistema toma providências preventivas e corretivas necessárias à integridade e segurança das usinas.

Durante o encontro – aberto à comunidade e para os quais são convidados representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Defesa Civil, Bombeiros, Polícia Militar e Ambiental – a operação das usinas em períodos secos ou chuvosos é abordada de maneira didática. O intuito é garantir a segurança operacional das barragens e das comunidades.

“Promover o alinhamento entre a CTG Brasil, o poder público e as comunidades dessas regiões é uma maneira de nos preparamos para períodos extremos e de demonstrarmos a seriedade do processo de operação dos reservatórios, pensando na segurança de todos e explicando também as características do setor energético brasileiro”, explica Gustavo Forni, gerente de engenharia de operações.

O encontro abordou também sobre o processo de implantação do Plano de Ação de Emergência (PAE), que visa orientar a população sobre os procedimentos de segurança em áreas de risco.

“Todas as usinas operadas pela companhia são seguras, consideradas de baixo risco e operam dentro do que rege a Lei de Segurança de Barragens”, diz Vitor Hugo de Morais, Coordenador de Engenharia Civil e Segurança de Barragens na CTG Brasil.

Boletins e Telecheia

Para o período de cheias, a CTG Brasil envia às entidades municipais e outros públicos cadastrados, boletins diários na hipótese de previsão de vazão acima do normal nas usinas.

A empresa também disponibiliza o Telecheia (0800 770 2428), serviço que funciona 24 horas para informações sobre as vazões.