Três festas na região no mês de setembro

O mês de setembro terá movimentação de visitantes e turistas em exposições, festas de gastronomia típica, enoturismo, balonismo e feiras de nível nacional e internacional. Os eventos fazem parte do calendário turístico do da Secretaria do Turismo e do Viaje Paraná, órgão voltado à promoção do turismo. A expectativa é que mais de 244 mil pessoas visitem os eventos estaduais, conforme dados dos organizadores.

Em Sapopema, município localizado no Norte Pioneiro, acontece o 1º Festival de Balonismo, dos dias 19 a 21. O evento conta com palestras instrutivas sobre a atividade, apresentação dos pilotos, voos cativos, competições, premiações e o night glow (um show noturno com os balões iluminando os céus do município). A expectativa é que cerca de 2 mil turistas compareçam a Sapopema durante os três dias de evento.

A nível internacional, o Governo do Paraná leva serviços e produtos turísticos para serem divulgados na Feira Internacional do Turismo (FIT) em Buenos Aires (Argentina), entre os dias 28 de setembro e 01 de outubro. A feira é voltada ao trade do turismo, agentes de viagens e profissionais do segmento, gerando um networking entre os destinos participantes. A expectativa é que mais de 87 mil pessoas – público geral da última edição – conheçam e entrem em contato com os atrativos paranaenses na edição de 2024.

Em âmbito nacional, o Estado participa do Boat Show São Paulo, evento voltado ao segmento do turismo náutico, de 19 a 24 deste mês. Em Brasília, de 25 a 27 de setembro, acontece a 51ª edição da ABAV Expo, que gera diversas possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e serve como vitrine para lançamentos e novidades.

A programação de setembro na região inclui: Dias 11 a 15: 11ª FACIA – Andirá; dias 20 a 22: Comemoração de Emancipação Política – Salto do Itararé.