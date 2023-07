PM controla homem surtado em Carlópolis

Foi internado após descontrole emocional

A Polícia Militar de Carlópolis, na manhã de segunda-feira, dia três, pela manhã, foi informada acerca de homem na Praça Central, portando canivete, gritando e ameaçando as pessoas.

No local, quando percebeu a presença dos policiais, levantou-se e levou a arma branca contra o seu próprio pescoço, ao passo em que proferia frases desconexas, sendo possível perceber que estava embriagado e sem lucidez.

Solicitado que abaixasse o canivete e colocasse as mãos sobre a cabeça, momento em que saiu correndo pela praça e invadiu uma residência. Na casa, ameaçava tirar a própria vida. Assim, deram início aos procedimentos operacionais de padrão e também acionando as equipes do BOPE, que repassaram as primeiras orientações.

Após uma espontânea conversação e certo tempo, o homem demonstrou interesse em sair da condição de suicida, entregou o canivete e foi acolhido pela equipe médica local. Logo, conduzido na ambulância para o Hospital. Lá, foi atendido pelo médico plantão, o qual já tem conhecimento do quadro psiquiátrico do sujeito, e que relatou que ele já sofreu outras crises psicóticas e esteve internado naquela unidade de saúde.

Os policiais confeccionaram boletim e o indivíduo permaneceu internado.