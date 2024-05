Romanelli apela para ação coletiva pró-RS

Em apoio ao povo gaúcho e mudanças na relação com o planeta

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) defendee uma ação coletiva dos governos estaduais e federal, do setor produtivo, e da sociedade civil organizada em apoio logístico às famílias gaúchas fragilizadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos. “A solidariedade ao povo gaúcho tem que ser traduzida em uma ação coletiva para mitigar os danos para as famílias impactadas pelas enchentes”, disse.

A Defesa Civil encontrou até agora 141,3 mil pessoas fora de casa – 19,3 mil em abrigos e 121,9 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos) e 83 mortos. Ao todo, 345 das 496 cidades gaúchas registraram algum tipo de problema e 850 mil pessoas estão afetadas. “Muita coisa já está sendo feita desde a remessa de alimentos, água, roupas de cama, mesa e banho, gêneros de primeira necessidade, governos estaduais, como do Paraná, ajudando no resgate das pessoas atingidas pelas cheias. É preciso o apoio de todos nesta tragédia que abala o país, em especial a região sul”, completou.

Neste domingo, ao postar o vídeo dos “ensinamentos da minha mãe”, Romanelli atentou que a fúria da natureza cobra seu preço no Rio Grande do Sul e em outras regiões do país e do planeta. “As inundações são um lembrete cruel da fragilidade do planeta e das consequências devastadoras com o ambiente. É a natureza cobrando a conta não só dos gaúchos mas de toda a humanidade”, disse.

Alertas – Romanelli observa que décadas de negligência ambiental, exploração desenfreada dos recursos naturais e aversão às mudanças colocaram o mundo numa espécie de beco sem saída. “Há mais de meio século que os alertas soam, as mudanças climáticas pairam sobre nós como uma ‘espada de Dâmocles’ (expressão que significa perigo iminente )”, avalia

“Desde a década de 90, os especialistas previam os desastres que hoje presenciamos. Ignoramos os avisos presos à ilusão de um mundo infinito. É hora de despertar para a dura realidade. O planeta tem limites. A lição da minha mãe ecoa em meio a tragédia. Só enxergamos a realidade quando nos colocamos no lugar do outro. É preciso empatia para compreender a dor do povo gaúcho e a urgência de agir”, apontou no vídeo postado nas redes sociais.

O deputado classifica ainda como insanidade a repetição dos mesmos erros, esperando resultados diferentes. “Nesse caminho, os desastres ambientais só se intensificarão. Chega de lamentar. É hora de unir forças e mudar hábitos. Precisamos de uma transformação radical na relação com o planeta. Minha solidariedade ao povo gaúcho e um apelo à ação coletiva”, completa.