Fantástica Gata da Semana é jovem de Jacarezinho (vídeos)

Estudante ruiva de 23 anos é descolada e linda

Mariana Santos de Castro (vídeos e fotos) tem 23 anos e reside em Jacarezinho.

A maravilhosa jovem gosta de ir na academia, sair com os amigos, ser fotografada e dançar. O Insta é @castroomah.

“O que eu espero da vida daqui para a frente é me profissionalizar, ser independente, reconhecida e ter minha família sempre perto de mim”, sussurra a Princesa, adicionando: “Nossa maior fraqueza está em desistir, pois caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez”.

Solteira e sinuosa, esquenta o inverno com seu charme avassalador e eclode como a nova Gata da Semana.