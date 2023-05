Participação popular é marca do novo PPA

Levantará contribuições, demandas e sugestões

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, disse nesta quinta-feira, 25, em Ponta Grossa, que a participação popular será a marca do PPA (Plano Plurianual) que levantará as contribuições, demandas e sugestões em 25 encontros das cidades polos do Paraná. “O PPA é a nossa bússola, daquilo que o Estado pode e deve fazer nos próximos quatro anos. Após os encontros, os deputados farão ajustes necessários para aprová-lo”, disse Romanelli.

“A participação da sociedade civil organizada, lideranças locais e regionais, setor produtivo, prefeitos, vereadores e gestores é fundamental para que o planejamento das ações, nesse tempo futuro mas de curto prazo, seja pleno e de acordo com os interesses dos paranaenses. Fica muito mais fácil e produtivo nessa conversa e interlocução mais direta com a população”, completou.

Nesta quinta-feira, os encontros foram em Castro e Ponta Grossa e nesta sexta-feira, 26, em Francisco Beltrão e Pato * Brancp.* Estão previstos encontros em todas as regiões do estado.

Nas reuniões, Romanelli explica o processo do planejamento orçamentário do Estado que começa pelo PPA, segue com a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e termina com a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), ou seja, a previsão da execução orçamentária para o próximo ano.

“Nós estamos interagindo com a população e com todos os setores de cada região nessas audiências públicas. Fazemos a apresentação da dinâmica do que é o PPA, LDO, lei orçamentária e de como pode ser as escolhas daquilo que são as prioridades para cada cidade e região”, adianta.

Políticas públicas – Todo esse processo de discussão, segundo Romanelli, está linkado ao que já está em execução e pelos novos projetos e programas que o governo pretende criar a partir dos debates que serão realizados por todo Paraná. “Estamos no caminho certo e o PPA é o primeiro passo dessa discussão e ao mesmo tempo, o nosso mapa que será desenhado com as demandas levantadas nas cidades e regiões”, disse.

Na outra ponta, diz Romanelli, está o avanço nas políticas públicas, deixando-as perenes para que perpassam aos governos e cumprindo com os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio traçado pela ONU. “É o grande plano de governo global que temos que implementar para uma sociedade melhor, mais igualitária, com mais oportunidades, com mais respeito em relação às pessoas”.

“É o objetivo fazer do Paraná, um estado próspero e ao mesmo tempo inclusivo, ou seja, com condições de gerar renda e oportunidade para as pessoas”, completa o deputado.