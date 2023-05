Assinada escritura para cooperativa

Unidade atenderá com lojas de agropecuária

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto esteve nesta sexta-feira (26) na unidade da Cooperativa Capal em Arapoti para fazer a assinatura da escritura de permuta do terreno para as futuras instalações da cooperativa no município. A assinatura foi feita junto ao gerente regional da Capal Claudinei Vieira e o secretário de planejamento, Alexandre Levatti.

A sede da cooperativa será construída no bairro Villagio Planalto, numa área de aproximadamente 31 mil metros quadrados ás margens da rodovia PR439, e prevê um atendimento inicial a mais de 300 cooperados platinenses. A unidade atenderá com loja nas áreas de agricultura e pecuária e também com um entreposto de distribuição de insumos e rações, com a previsão de contratação de funcionários preferencialmente domiciliados em Santo Antônio da Platina.

A Capal contabiliza mais de 3,6 mil cooperados atendidos por 21 unidades distribuídas em 13 municípios dos Campos Gerais, Norte Pioneiro do Paraná e do sudoeste do estado de São Paulo.