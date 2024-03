Paraná faz HISTÓRIA com investimento em ciência e tecnologia

E tecnologia, afirma Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) afirmou nesta segunda-feira, 11, que o Paraná vive um momento histórico com o significativo apoio financeiro do Estado às instituições públicas de ensino superior (IES). “Nesta gestão, o governo estadual quadruplicou o investimento em ciência e tecnologia. É uma marca que fica para sempre, pois ninguém tira esta conquista do orçamento das nossas universidades”, disse.

Romanelli falou sobre o processo de financiamento das sete universidades estaduais do Paraná, lembrando as constantes divergências entre as áreas financeira e de ensino do Estado. Segundo ele, o governador Ratinho Junior (PSD) colocou um fim nesta disputa. “Ele decidiu a favor da ciência, da tecnologia e da inovação. É uma decisão histórica”, ressaltou o deputado no lançamento de um pacote de investimentos de R$ 212 milhões nas IES, realizada no Palácio Iguaçu.

Para o deputado, os recursos destinados ao ensino superior valorizam uma área estratégica para o desenvolvimento socioeconômico do Paraná e dos paranaenses. “Os desafios que temos no Estado ainda são muito grandes e é necessário ter esta visão sistêmica sobre os fatores que promovem o desenvolvimento. A formação superior e a pesquisa são ativos que fazem grande diferença”, considerou.

“Nós somos como um País e temos que pensar o nosso futuro sob esta perspectiva. Os estados que prosperam dentro de uma federação como a do Brasil são aqueles que trabalham com políticas públicas em todas as áreas”, acrescentou Romanelli. Na avaliação do deputado, um dos requisitos necessários é a apropriação e disseminação de novas tecnologias.

Romanelli destacou a criação do programa Ganhando o Mundo Ciência, lançado pelo governador Ratinho Junior para atender estudantes do ensino superior. “Inovação é fundamental, mas temos que nos apropriar das tecnologias já existentes no mundo. Este é outro grande desafio da sociedade e o programa Ganhando o Mundo é um caminho extraordinário para que alunos e professores possam absorver conhecimento e trazer para o Paraná”, avaliou.

Pacote – O governador Ratinho Junior afirmou que os R$ 212 milhões que estão sendo liberados vão contribuir para melhoria da infraestrutura das sete universidades estaduais do Paraná. A iniciativa contempla obras de construção, ampliação e reforma de prédios acadêmicos, laboratórios, bibliotecas e outras instalações.

Outro projeto que receberá recursos é programa Ganhando o Mundo da Ciência. A proposta, segundo o secretário Aldo Bona, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é promover mobilidade de universitários em iniciação científica. Os estudantes de graduação poderão permanecer por até oito meses no Exterior, de acordo com as condições de acolhimento das instituições parceiras.

“Hoje, temos um bom ambiente dentro das universidades e devemos caminhar juntos para superar as metas, oferecendo, mais do que a graduação, cursos de pós-graduação, de mestrado e de doutorado. Isso vai criar um grande banco de conhecimento aprofundando em diversas áreas. Este é um grande diferencial paranaense em relação aos demais estados brasileiros”, avaliou Romanelli.