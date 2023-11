Ídolo do Athletico, Sicupira é Cidadão Benemérito(vídeo)

Políticos torcedores do Furacão e a Organizada Fanáticos estiveram presentes

“Nosso maior artilheiro, o histórico craque da 8, nos deixou. Assim como o seu legado, nossa saudade será eterna”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) nesta terça-feira, 7, na Assembleia Legislativa, na entrega do título de Cidadão Benemérito do Paraná (in memorian) ao ex-jogador e ídolo do Athletico Paranaense, Barcímio Sicupira Junior.

Romanelli foi propositor da homenagem, juntamente com os deputados Ademar Traiano (PSD), Alexandre Curi (PSD) e Galo, em 2021. O projeto de lei foi aprovado em outubro daquele ano, mas Sicupira faleceu um mês depois, em novembro, aos 77 anos. “Uma homenagem muito justa a alguém que deixa marcas inesquecíveis. Pessoas iguais ao Sicupira são eternas, não morrem nunca”, considerou o deputado.

A sessão solene ocorreu dois anos depois da morte do ex-jogador e contou com a presença da viúva Lenita, dos filhos Mariana, Flávia e Barcímio Neto, além dos netos e representantes da diretoria do Athletico e da torcida do clube. O desembargador Antonio Loyola Vieira, amigo de Sicupira desde a infância, representou o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e fez um relato emocionado da fraterna relação que tiveram por décadas.

História – Sicupira nasceu na Lapa e iniciou sua carreira no futebol no extinto Ferroviário, em Curitiba, em 1964.

Jogou no Botafogo (RJ) ao lado de lendas como Garrincha, Didi, Nilton Santos, Gerson, Jairzinho e Zagallo. Também passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto (SP) e pelo Corinthians, onde jogou com Rivelino.

Mas, foi na sua passagem pelo Athletico Paranaense que marcou época, entre 1968 e 1976. Sicupira é, até hoje, o maior artilheiro do clube, com 158 gols marcados.

Vídeo: André Teodoro da Silva