Pro Tork acelera na QUARTA ETAPA do Sportbay Motocross

Disputas acontecem no Parque Susuapara em Palmas (TO)

O Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2024 tem sua quarta etapa realizada neste fim de semana, em Palmas (TO). A Pro Tork é presença confirmada e promete acelerar em busca de vitórias em diversas categorias.

Se destacam pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes os pilotos Gui Ferreira e José Felipe, líderes na MXJR e na MX3, respectivamente.

Também ocupam boas posições na classificação os atletas Luaninha Neves, segunda colocada na classe MXF; Henrique Henicka, quarto lugar na disputada MX2; e Zion Berchtold, segundo na 65cc.

A pista, localizada junto ao Parque Susuapara, no Bairro Arno 32, conta com 1.450 metros, sendo composta por dez obstáculos, entre eles seções de costelas e triplos, que prometem exigir bastante técnica dos competidores.

A programação inicia com treinos no sábado, a partir das 7h30, e corridas, às 16h30. No domingo, é retomada com o warm up às 7h45, e restante das provas às 10h. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da Sportbay no Youtube, através do link www.youtube.com/SportbayTV.

Confira a programação:*

19/5 (Domingo)

Provas

10h – MX2JR (20min + 2 voltas)

10h30 – 65cc (15min + 2 voltas)

10h55 – MXF (15min + 2 voltas)

12h10 – MX2 (30min + 2 voltas)

13h10 – MX1 (30min + 2 voltas)

14h – MX3 (20min + 2 voltas)

14h35 – MXJR (20min + 2 voltas)

15h30 – Elite MX – MX1 + MX2 – (30min + 2 voltas)

*Sujeita a alteração pela organização.