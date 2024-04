Hospital Municipal de Ibaiti abre já GIGANTE

Festa popular aplaudiu inauguração histórica

Num dia histórico para a população de Ibaiti e região, o prefeito Dr. Antonely Carvalho inaugurou quinta-feira (11), o novo Hospital Municipal de Ibaiti. A unidade é o maior estabelecimento de saúde pública municipal do Norte Pioneiro e um dos maiores do Norte do Paraná.

Participaram da solenidade ao lado do prefeito, o vice prefeito Ulisses Mingote, a secretária Municipal de Planejamento Karina da Costa Santos Manabe, vereadores da 18ª Legislatura, os deputados estaduais Alexandre Curi, Luiz Cláudio Romanelli, o secretário estadual de Saúde Beto Preto, o secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis, o presidente da Fundação Hospital de Saúde Municipal de Ibaiti Juliano Berges, o secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos Antônio Vincensi, e demais autoridades do Norte Pioneiro. O Novo Hospital Municipal de Ibaiti conta com instalações inteiramente reformadas e ampliadas. A Unidade possui duas salas de recepção ampla com poltronas confortáveis e TV, sendo uma sala na ala de clínica geral e outra na maternidade e pediatria totalmente climatizada; ala de emergência; enfermarias; pediatria; maternidade; enfermarias cirúrgicas; central farmacêutica; cozinha central; lavanderia; laboratório municipal; centro cirúrgico; sistema de prevenção de incêndio; instalações hidráulicas e sanitárias; instalação elétrica; sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado; rampa de acessibilidade para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida;rampa de acesso para ambulâncias; dois elevadores sendo um exclusivo para maca do piso térreo ao terceiro pavimento. A unidade conta com maternidade e pediatria em andar exclusivo. Todos os quartos e enfermarias conta com ar condicionados, TV e banheiros exclusivos. O Laboratório Municipal foi ampliado adequando com as normas da Vigilância Sanitária e ANVISA, com sete salas, banheiros exclusivos, com equipamentos modernos onde serão realizados exames básicos atendendo a demanda dos Postos de Saúde e Hospital. Com a ampliação do Laboratório o Hospital Municipal passará a ter autonomia de 80% dos exames realizados sem a necessidade de fazer exames fora. O Centro Cirúrgico passou por uma grande reforma e ampliação em toda a sua estrutura de atendimento e agora conta com 04 salas com equipamentos de última geração, como Aparelho de Anestesia, Foco Cirúrgico, Mesa Cirúrgica semiautomática, Respirador, Monitor Multiparamétrico, além de todos os itens de instrumentação novos recém adquiridos. A reforma e ampliação vão possibilitar um grande aumento no volume e qualidade dos atendimentos realizados pelo Hospital Municipal. A construção do novo hospital recebeu um investimento total de cerca de R$ 8,8 milhões sendo R$ 4 milhões em recursos do Estado, e o restante com recursos do Município de Ibaiti através da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores.

Contando com 3.360 metros quadrados, a unidade é porta de entrada para atendimentos de urgência e emergência, e passa a receber uma ala dedicada à realização de partos e atendimentos em pediatria.

A liberação dos recursos para a construção junto ao Governo do Estado se deu no mês de agosto de 2020 quando o prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve na Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba para a assinatura do projeto juntamente com o secretário de Saúde do Paraná Beto Preto. Na ocasião também esteve presente o deputado estadual Alexandre Curi representante do município de Ibaiti na Assembleia Legislativa do Paraná.

“Gostaria de agradecer ao amigo e deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi por lutar incansavelmente por demandas de Ibaiti junto ao Governo do Estado. Também quero agradecer ao secretário de Saúde Beto Preto por sempre acreditar em nossos projetos e apoiar Ibaiti em todas as nossas demandas. E por fim quero agradecer ao governador municipalista Ratinho Júnior em nome da cidade de Ibaiti e de todo o Norte Pioneiro. Expressamos nossa gratidão pelo governador que está mudando o cenário do Norte Pioneiro do Paraná,” declarou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

Dr. Antonely ressaltou a importância do novo Hospital Municipal para a população “Tenho certeza que o acesso à saúde da população de Ibaiti e região muda de patamar a partir de hoje. Que esses novos recursos em instalações sejam ferramentas para o bem estar de nosso povo e que continuemos trabalhando juntos para construir um futuro melhor para Ibaiti e todo o Norte Pioneiro”, concluiu o chefe do executivo.