Pedro Lupion trata de incêndio em MORRO

Anunciou emenda para comprar EPIs

O deputado federal Pedro Lupion (PP) conversou, nesta quinta-feira, dia 12, com o major Ezequiel Roberto Siqueira , comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, de Santo Antônio da Platina. O principal assunto foi o incêndio ocorrido na quarta-feira, 11, no Morro do Bim, que causou diversos transtornos para a população.

O político informou que providenciará emendas parlamentares para aquisição de mais equipamentos e, em especial, EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para a corporação.

“Não será necessário construir uma Estação Elevatória, pois a Sanepar já possui rede no morro. Vamos viabilizar um acesso pelo Condomínio Royal Park para a passagem das viaturas e também um hidrante de forma a facilitar o combate.

Também nesta quinta-feira, moradores do bairro São Francisco fizeram questão de, maneira unânime, manifestar gratidão à todos que combateram o acidente ambiental: Bombeiros, Tiro de Guerra, Funcionários da Prefeitura, Defesa Civil, “enfim cada pessoa que subiu o morro para debelar o incêndio, protegendo a nós e impedindo que os danos fossem maiores”.