Abre Unidade de ATENDIMENTO ONCOLÓGICA e ESPECIALIZADA

Nesta quarta-feira na antiga UPA desativada

Na manhã desta quarta-feira, dia 21, foi inaugurada a Unidade de Atendimento Oncológica e Especializada no imóvel onde seria aberta a extensão do Hospital do Câncer de Londrina.

O prefeito Professor Zezão explicou que as tratativas com a unidade de saúde londrinense, apesar de todos os esforços, não avançaram, mas que o terreno ao lado de dois mil metros quadrados doados para a instituição continua à disposição.

São 25 trabalhadores no local funcionando em prol da população. Os recursos integrais são do município. O investimento foi barato, de cerca de 120 mil reais somente e a obra foi basicamente uma reforma, em especial da parte elétrica. Mobiliário, por exemplo, a prefeitura já tinha.

Está oferecendo consultas especializadas, Oncologia (câncer), Urologia, Psiquiatria, Ortopedia, Cirurgia Geral , Ginecologia, Estomaterapeuta, Psicologia, Nutricionista, Assistente Social, Fonoaudiologia, Anestesiologista e Neurologia em formato de mutirão.

Exames especializados, US abdômen total, US articulações, US obstétrica e Espirometria. TELEMEDICINA, Psicologia, Psiquiatria e Reumatologia. e anda Atendimento de Enfermagem.

Presentes a vereadora Míriam Bonomo, médico Vitor Lúcio Ross Fabiani, Gislaine Galvão Inácio dos Santos, secretária municipal de Saúde; Lorena Nadalette, Responsável pela Unidade de Atendimento Especializado; Joao Simões, Diretor do Departamento Municipal de Saúde, lideranças locais, o padre José Antônio e o pastor David Willian Lopes.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario