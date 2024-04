Em categoria na cidade de Ourinhos

No domingo aconteceu a 2ª etapa do Circuito Level de Beach Tenis na cidade de Ourinhos(SP), na Ibiza.

Na categoria C dupla feminina as platinenses ficaram em 1° : Suellen Brito e Luana Rodrigues.

Na segunda colocação, Karine e Daniela e terceira, Ana Lúcia e Danusa (fotos).