Um morto e três feridos (vídeos)

Na noite desta sexta-feira em Santo Antônio da Platina

Leandro Ximenes Correia (foto), de 26 anos, perdeu a vida em torno de 22 horas desta sexta-feira,. dia cinco, no entroncamento da zona urbana da PR-439 com a avenida Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina.

Ele estava num Chevrolet Monza (placas de Londrina) junto com o motorista, 39 anos, e outro passageiro, 18, encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho com ferimentos graves. O veículo bateu num VW/Gol (placas de SAP), no qual estava apenas o condutor, levado ao Pronto-socorro Municipal.

A batida aconteceu no trecho sentido de Ribeirão do Pinhal.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícias Militar, Rodoviária Estadual e Civil e SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), atenderam a ocorrência.