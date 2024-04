Inicia a reforma de ponte em Carlópolis

O investimento é de R$ 3.894.757,74

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou a obra de reforma da ponte sobre a Represa de Chavantes, entre Carlópolis (fotos), e o município de Fartura, em São Paulo.

O investimento é de R$ 3.894.757,74, com previsão de execução de quatro meses. Os serviços devem ocupar somente uma das faixas de tráfego de cada vez, evitando a interdição da ponte, exceto em casos pontuais.

A obra contempla reparo de todas as estruturas de concreto com avarias, incluindo os guarda-corpos e as lajes do tabuleiro, assim como reparos localizados no pavimento de concreto da ponte, com frentes de trabalho já atuando abaixo e sobre a estrutura.

Em um local onde o guarda-corpo foi demolido por acidente automotivo, foi instalada temporariamente uma defensa metálica para garantir a segurança de usuários e trabalhadores durante a reforma. Na sequência, a peça será substituída por um novo segmento de guarda-corpo em concreto armado.

Também estão previstas melhorias no sistema de drenagem de águas com a limpeza, desobstrução e recomposição de drenos e a instalação de novas pingadeiras; implantação de novas defensas metálicas nas cabeceiras, pintura de nova sinalização horizontal, instalação de tachões refletivos e de novas placas de sinalização vertical. Também será feita a caiação dos guarda-corpos e pintura da ponte com nata de cimento, entre outros serviços.

A ponte sobre a Represa de Chavantes tem 1.524,70 metros de extensão e largura de 10,30 metros, que incluem duas faixas de rolamento, acostamentos e passeio para pedestres. Como ela faz divisa com São Paulo, o DER/PR realizou as tratativas necessárias com o DER paulista quanto ao início das atividades e possíveis impactos no tráfego de veículos. No lado paranaense a ponte é parte da PR-218, e no lado paulista da SP-249.

CONTRATO – A obra está incluída em um contrato de manutenção de oito obras de arte especiais (OAEs) em rodovias administradas pelo Escritório Regional Norte Pioneiro da Superintendência Regional Norte do DER/PR, um investimento de R$ 7.651.898,85. As obras deste contrato serão realizadas em sete pontes e uma galeria, beneficiando os municípios de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Salto do Itararé, Ribeirão Claro, Carlópolis, Santa Mariana e Itambaracá.

Confira as oito OAEs que serão atendidas:

Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé

Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina (VÍDEO DAS OBRAS ABAIXO)

Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro

Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis

Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana

Galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá

A localização de cada uma pode ser verificada neste mapa, na aba CP 200/2022, em referência à identificação do edital de licitação da obra.

