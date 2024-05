Jacarezinho recebe o primeiro Seminário de SEGURANÇA Pública

Ainda hoje será publicada entrevista exclusiva com secretário sobre a Penitenciária de Ribeirão do Pinhal

O trabalho das forças policiais tem a atenção prioritária para o combate à criminalidade no Paraná. Essa foi a mensagem que marcou a abertura do 1º Seminário Estadual de Segurança Pública no município de Jacarezinho, nesta quarta-feira (08), durante a palestra do secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. O evento, que foi realizado por autoridades e especialistas na área da segurança pública no Cine Teatro Iguaçu, contou com mais de 500 participantes que se inscreveram para acompanhar de perto os trabalhos desenvolvidos pelas forças policiais. “Esse seminário reforça a necessidade de trabalhar em prol da segurança do estado, e vou além, dos estados, uma vez que esta região faz divisa com o estado de São Paulo e viabiliza acesso ao Mato Grosso do Sul das pautas apresentadas aqui hoje vem de encontro ao que estamos fazendo na segurança pública do Paraná”, indicou o gestor da Sesp. Os participantes acompanharam discussões sobre a temática Segurança Pública e Atuação Policial como todo, tendo cada palestrante destacado seu tema na apresentação. Já o comandante do 2º BPM, major Márcio Jaqueti, lembrou que o evento segue as diretrizes da segurança dos paranaenses e dos moradores do norte pioneiro. “Cuidar das pessoas e fazer o Paraná avançar”, comenta. Para ele, trata-se de um momento especial para a história de todo o sistema de segurança do Estado. “Não basta reduzir índices de violência. Precisamos entender que há grupos mais vulneráveis, que convivem com um maior risco de violência, e que carecem de uma atenção especial não só do estado, mas de todos os representantes dos municípios que estão acompanhando o seminário de hoje”, indicou o comandante. Os assuntos debatidos foram abertos para o público geral da região, para que a sociedade venha entender o que é aplicado diariamente na segurança dos municípios.

“A necessidade de levar essa discussão aos agentes de segurança nos motivou a buscar um meio de permitir a participação de um maior número de pessoas. Além disso, para além dos agentes de segurança, o seminário pôde ser assistido por acadêmicos, cidadãos em geral, pessoas que querem receber informações e conteúdos importantes nesse sentido”, completou o secretário Hudson. Representantes das polícias civil, militar, penal, científica e bombeiros militares apresentaram para os participantes o que cada instituição está fazendo na prática com caráter de resultados, crimes praticados, pessoas que receberam atendimento antes do crime ocorrer e detalhes de resultados de ações policiais. Segundo o secretário, esse tipo de ação permite que o país evolua, atingindo patamares mais elevados no que diz respeito à segurança da população, já que o Paraná é um estado com alta procura no turismo. O chefe da 12ª Subdivisão da Polícia Civil, o delegado Almir Salmen, pontuou o que está sendo investido na região com a construção da delegacia cidadã de Jacarezinho. Com ela finalizada, a realocação dos policiais civis nesta nova delegacia trará melhorias para os servidores e população da região. O coronel Hudson apontou ainda a relevância da educação no processo de evolução da Segurança Pública. “A educação é uma das políticas públicas mais eficientes, mais densas no que tange à transformação de vidas, à inclusão social, à valorização profissional e à qualificação dos nossos profissionais de Segurança Pública. É através da formação inicial ou continuada que teremos uma Segurança Pública cada vez mais de excelência”, explicou. “Esta apresentação foi um marco para a cidade de Jacarezinho, pela primeira vez um secretário de segurança pública do nosso estado vem in loco para trazer seu conhecimento e falar dos novos projetos na área da segurança pra nossa região”, reforçou o prefeito Marcelo Palhares.

A abertura do evento seguiu com uma palestra, ministrada pelo secretário Hudson, sobre a estrutura da pasta e suas vinculadas, os mecanismos de proteção aos paranaenses e a atuação em parceria com outras secretarias e instituições, prova disso está sendo a presença dos policiais do estado de São Paulo no seminário de Jacarezinho.

PRESENÇAS – A solenidade contou com as presenças do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Jefferson da Silva, do major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, Ezequiel Roberto Siqueira; do delegado Amir Roberto Salmen, chefe da 12ª SDP da Polícia Civil do Paraná, capitão Glauco Andrade de Oliveira, comandante da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, do tenente Renato Augusto Dias, comandante da 2ª Companhia da Polícia Ambiental, João Vitor Oliveira, chefe de cadeias públicas, Coronel Chehade Elias Zehageha, coordenador do Ceconseg e coronel Mario Henrique do Carmo, Coordenador Regional da Casa Civil, Juarez Leal Daio, e de prefeitos da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro).

A programação foi a seguinte:

8:00 às 8:50 inscrições e coffee break

9:00 às 9:30

Cerimonial de Abertura.

Composição da mesa e apresentações.

9:30 às 10:30 Palestras:

Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira.

10:30 às 10:50

Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) : Coronel Chehade.

10:50 às 11:20

Câmeras de Segurança ( Projeto Olho Vivo) : Coronel Carmo.

11:20 às 11:30

Major Márcio Jaquetti.

Comandante da 2 Batalha da Policia Militar.

11:30 às 11:40

Dr Amir Roberto Salmen

Delegado Chefe da 12 SDP

11:40 às 11:50

Tenente Ribeiro

Comandante do 4 Pelotão e 2 Cia Ambiental.

11:50 às 12:00

Major Siqueira

Corpo de Bombeiros

12:00 às 12:10

João Vitor

Polícia Penal

12:10 às 12:20

Glauco César Costa de Oliveira,

Comandante da Segunda Cia do BPRv.

12:20 às 12:30m

Encerramento.

FOTOS:Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario