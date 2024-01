MELHORA o quadro clínico de platinense

Responde às medicações e não corre mais risco de morte

Exclusivo: O empresário José Marcos da Silva (fotos) é mantido estável, a cabeça está ‘normal”, não vai precisar fazer cirurgia no cérebro, estão diminuindo os remédios da sonolência, procedimento no pulmão com resultado positivo e o otimismo marca esta quinta-feira. dia 25, entre os mais próximos.

Ele sofreu acidente em torno de 20h30m da terça-feira, dia 23, em Santo Antônio da Platina. Ex-professor de tênis , e conhecido como Marcos do Chope, é muito querido em toda a região

Marcos saiu da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Evangélico , na avenida Bandeirantes, em Londrina.

A esposa, Leni (na imagem de capa, com o marido) pede que as orações continuem.

O Npdiario acompanha e traz mais detalhes a qualquer momento.

