NORTE PIONEIRENSE pode ser secretário-geral de confederação

Eleição será no dia primeiro de março por votação eletrônica

Edimar Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão (cidade do Norte Pioneiro) e presidente da Associação dos Municípios do Paraná, é candidato a Secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios ( na chapa 2, encabeçada por Paulo Ziulkoski (os dois na foto acima), do município chamado Mariana Pimentel (RS), e que já é o atual mandatário.

O grupo “CNM Independente” participará do pleito no dia 1º de março, no formato eletrônico, e estará à frente da entidade de 2024 até 2027.

A perspectiva de estar na diretoria executiva da maior entidade Municipalista da América Latina é o reconhecimento do Paraná no cenário nacional. A CNM é uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos, fundada em 8 de fevereiro de 1980.

O objetivo maior da CNM é consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia dos Municípios e transformar nossa entidade em referência mundial na representação municipal, a partir de iniciativas políticas e técnicas que visem à excelência na gestão e à qualidade de vida da população.

Edimar conta com o apoio de prefeitos e prefeitas das 19 associações regionais de municípios, dos deputados federais e estaduais e do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Mais informações sobre a eleição aqui: https://www.eleicoescnm2024.com.br/#/home

A mais recente e atual parceria da AMP é com a Itaipu Binacional.

Veja nos vídeos e no link abaixo: